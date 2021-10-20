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«Головокружительно»: Лопырева в мерцающем платье восхитила фанатов

Юлия Курганова

Общество
«Головокружительно»: Лопырева в мерцающем платье восхитила фанатов
Фото: instagram.com/lopyrevavika

Модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая стала обладательницей титула «Мисс Россия» почти 20 лет назад, не перестает восхищать поклонников стройной фигурой и свежим внешним видом. Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с гала-вечера с праздничным ужином в Дубае.

Лопырева помогала организовывать это мероприятие, которое прошло в рамках Expo 2020 Dubai. На публике она появилась в платье-бюстье с мерцающими пайетками. Разрез от бедра украшала ткань из органзы. Виктория дополнила эффектный вечерний образ босоножками на шпильке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель, и одарили ее множеством комплиментов.

«Ну просто богиня»; «Ох какая!»; «Фигурка просто кукольная»; «Вы у всех вызываете восторг»; «Ноги просто роскошные»; «Головокружительно», — прокомментировали фото пользователи.

Также Лопырева рассказала подписчикам, как бороться с негативным мнением. Девушка задумалась о том, как много люди не позволяют себе попробовать из-за банального страха.

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