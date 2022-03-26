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Максиму Галкину запретили сниматься в «Голубом огоньке» и других шоу

Юлия Курганова

Общество
Максиму Галкину запретили сниматься в «Голубом огоньке» и других шоу
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Директор PR-агентства Антон Вуйма рассказал, что артисты Максим Галкин, Валерий Меладзе, Вера Брежнева больше не смогут принимать участие в шоу на российском телевидении.

— Им не удастся петь в Новый год на телеканалах, получать гранты, дотации, участвовать в государственных праздниках. Концерты они откладывают именно потому, что боятся попасть под санкции. Им, скорее всего, позвонили уже представители западных стран и сказали, что если они будут выступать с концертами в России, то их виллы и счета арестуют. И они выбрали другое, — сообщил Вуйма Telegram-каналу «Звездач».

Он отметил, что у этих знаменитостей останется лишь единственный источник заработка — частные выступления на корпоративах, так как зачастую они проводятся за границей.

Певица Вера Брежнева сообщила, что уехала из России в Польшу, где занимается волонтерской деятельностью. Поступок артистки многие фанаты раскритиковали. Пользователи недоумевают, почему Брежнева не говорит, что годами выступала на российской сцене и именно в РФ заработала свои капиталы.

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