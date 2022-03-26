«Элементы калланетики»: врач назвала лучшие виды спорта для пожилых людей

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Врач-реабилитолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Джанаргуль Исаева рассказала, какой вид спорта безопасен и полезен для людей пожилого возраста.

— Для людей пожилого возраста рекомендуются прогулки на свежем воздухе, обязательная утренняя зарядка и оздоровительная физкультура в течение дня — с принципами постепенности, регулярности и индивидуальности. Это растяжки в горизонтальном и в вертикальном положении, разминка суставов, движения на координацию, дыхательные упражнения, похлопывание и постукивание по телу, легкие вибрирующие движения, — отметила специалист.

Она добавила, что в пожилом возрасте можно заниматься зарядкой цигун, которая включает в себя омолаживающую и лечебную гимнастику. Если имеются какие-либо проблемы с позвоночником или ограничения в подвижности, эксперт советует прибегнуть к разминке в технике пилатеса. А для людей, имеющих лишний вес, рекомендуется добавить к гимнастике элементы калланетики.

По словам медика, популярность набирает такой вид активности, как скандинавская ходьба. За счет наличия четырех опор при движении возникает дополнительная устойчивость, так как трекинговые палки сохраняют позвоночник в вертикальном положении, равномерно распределяя нагрузку на все мышцы.

— Существуют рекомендации по использованию скандинавской ходьбы с разной высотой палок — в зависимости от группы заболеваний. Поэтому назначение делает врач ЛФК, либо врач-реабилитолог, который проводит инструктаж, — пояснила врач.

Ранее социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов рассказал, что справиться со стрессом и тревогой поможет активная прогулка на свежем воздухе.