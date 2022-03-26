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Транспортное обслуживание комплекса «Почты России» в Новой Москве оптимизируют

Полина Долганова

Город
Транспортное обслуживание комплекса «Почты России» в Новой Москве оптимизируют
Фото: moscow-live
деревня Шарапово, улица Придорожная, земельный участок 4В. Карта всех событий

Транспортное обслуживание логистического комплекса «Почты России» оптимизируют в Новой Москве. Об этом сообщили в комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В сообщении уточняется, что изменения в правила землепользования и застройки вносятся в отношении территории, которая располагается по адресу Марушкинское поселение, деревня Шарапово, улица Придорожная, земельный участок 4в.

По словам главы ведомства Анастасии Пятовой, изменения коснутся участка, площадь которого составляет 0,62 гектара.

Изменения дадут возможность создать объекты транспортного обслуживания для почтовой сети.

По состоянию на 26 марта на участке нет никаких капитальных построек, передали в агентстве городских новостей «Москва».

15 марта Анастасия Пятова заявила об отмене строительства автозаправочной станции в Хамовниках. По ее словам, до этого там размещался комплекс АЗС, который сейчас уже демонтирован. Новое разрешение на строительство не оформлялось, участок освобожден от объектов капитального строительства.

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