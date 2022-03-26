На mos.ru теперь можно записаться на консультации со специалистами центра недвижимости

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На сайте мэра Москвы теперь можно записаться на онлайн-консультацию со специалистами Московского центра недвижимости. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, соответствующая опция появилась на mos.ru 14 марта.

Ранее, чтобы попасть на прием к сотрудникам центра, москвичи должны были записываться по телефону и лично приходить в ведомство.

Теперь же проконсультироваться онлайн можно по таким темам, как начисления за наем жилых помещений, сверка расчетов, возврат переплаченных средств и другим.

Уточняется, что за сутки до консультации в личный кабинет пользователя и на его почту придет соответствующее напоминание.

Всего москвичи могут рассмотреть в рамках консультаций около 200 тем.

Чтобы записаться на встречу, необходимо нажать на раздел «Запись на прием в центр госуслуг и ведомства» на сайте mos.ru и выбрать категорию «ГКУ «Московский центр недвижимости». Затем пользователь сможет выбрать конкретную тему, которая его интересует, а также удобные дату и время, передали на официальном сайте мэра Москвы.

С момента открытия в Москве информационного центра Госинспекции по недвижимости жители столицы обратились к специалистам за консультациями почти 30 тысяч раз. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.