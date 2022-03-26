Невролог назвал основные причины возникновения эпилепсии

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26 марта во всем мире проводится Фиолетовый день, в течение которого международные специалисты стараются повысить осведомленность общества о таком заболевании, как эпилепсия. О том, почему этот недуг может возникнуть у человека, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

По его словам, основным проявлением эпилепсии является приступ с потерей сознания и судорогами.

— Причинами эпилепсии могут быть внутриутробная травма, употребление алкоголя, курение, наркотики, черепно-мозговая травма, перенесенный инсульт головного мозга, энцефалит, менингит. Однако у части пациентов причина возникновения приступов остается неизвестной, — отметил специалист.

Он также рассказал, что, согласно некоторым данным, эпилепсией могли страдать Юлий Цезарь, Наполеон и Федор Достоевский.

Врач подытожил, что людям, которые страдают от этого недуга, необходимо постоянно проходить обследования и принимать медикаменты, выписанные в лечебных заведениях. Таким образом пациенты смогут поддерживать свое состояние здоровья в норме и жить обычной жизнью.

До этого Геннадий Жданов рассказал, что депрессия — распространенное во всем мире заболевание, от которого, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, страдает 3,8 процента населения. По словам специалиста, существуют методы, способные обезопасить человека от развития данного заболевания. В первую очередь, по мнению медика, необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Жданов рекомендует спать по восемь часов в день.