Невролог Жданов перечислил простые способы профилактики депрессии

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Депрессия — распространенное во всем мире заболевание, от которого, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, страдает 3,8 процента населения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

Однако, отметил врач, существует методы, способные обезопасить человека от развития данного заболевания.

В первую очередь, по мнению медика, необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Жданов рекомендует спать по восемь часов в день.

Также важно, по его словам, управлять своим временем.

— Не перегружать свой день большим количеством дел, которые априори невозможно выполнить. В течение дня необходимо делать небольшие паузы на отдых, — подчеркнул врач.

Полноценное питание — залог хорошего самочувствия, пояснил медик. Также он включил в список мер профилактики планирование выходных и отпуска.

— Отдых является важной составляющей гармоничной жизни. Важно понимать, что труд «заработавшегося» человека не является самым эффективным. В таком состоянии сотрудники редко могут выдавать креативные идеи, — пояснил Жданов.

Кроме того, для профилактики депрессии врач рекомендует добавить в жизнь физическую активность (2–3 раза в неделю), положительные эмоции, стараться повышать свое настроение и самочувствие, чтобы расстройства и переживания не доводили до серьезного недуга.

— Важно перестать зацикливаться на проблеме, побольше общаться с разными людьми и в разных обстановках, не бояться проявлять эмоции и быть самим собой, не сравнивая себя с другими, — заключил врач.

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур.