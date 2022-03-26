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Медведев рассказал о просьбах ушедших из РФ компаний не национализировать их

Полина Долганова

Общество
Медведев рассказал о просьбах ушедших из РФ компаний не национализировать их
Фото: er.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные компании, которые приостановили работу на территории России, просят правительство не национализировать их.

— Они действительно нам потихонечку говорят, что: ну вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной, — рассказал он.

Медведев также заявил, что иностранные компании обязательно захотят вернуться на российский рынок. Кроме того, западный бизнес не хочет терять значительную часть доходов, передает слова замглавы Совбеза РИА Новости.

Около половины россиян ожидают возвращения ушедших из страны торговых марок в течение года. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом, чтобы выяснить, каковы у покинувших страну брендов шансы вернуться в Россию и кто из них будет возвращаться в числе первых.

При возврате на российский рынок ушедшие компании столкнутся с резко возросшей конкуренцией, отметил специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов.

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