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Андрей Бочкарев перечислил меры поддержки строительной отрасли

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев перечислил меры поддержки строительной отрасли
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столица оперативно реагирует на изменения в сфере экономики. Об этом в субботу, 26 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, власти города уже огласили несколько мер поддержки населения в условиях санкционных мер. Правительство также обеспечивает поддержкой строительную отрасль.

Так, например, некоторые мероприятия будут направлены на улучшение делового климата, поддержку системообразующих организаций и предприятий.

Все эти меры помогут выполнить государственные контракты в строительстве и сохранить объемы ввода новых объектов. Также меры поддержки позволят избежать роста цен на строительные материалы.

По словам заммэра, сохранение программы льготной ипотеки является одним из самых важных шагов в настоящее время.

Глава стройкомплекса подытожил, что программа уже доказала свою эффективность и будет существенно помогать москвичам и строительной отрасли.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ряде новых программ поддержки столичного бизнеса в условиях санкционных мер.

Так, например, в столице приняли программу льготного кредитования для предприятий МСП. Кредиты по ставке 15 процентов на пополнение оборотных средств могут получить компании, которые работают в любой экономической отрасли. Срок субсидирования составит один год, а максимальный размер кредита — 50 миллионов рублей.

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