Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 26 марта, подписал закон о новых мерах поддержки экономической отрасли. Решение о подписании документа было принято на фоне западных санкций, введенных в отношении отечественных физ- и юрлиц.

В новом законе предусмотрены меры, которые освобождают от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в период с 2021 по 2023 годы, и доходы за аналогичный период по вкладам в банках на территории России.

Новые меры также дают право на заявительный порядок возмещения НДС всем, кто платит налоги и не находится в состоянии банкротства.

Кроме того, для компаний, которые специализируются на информационных технологиях, ставка налога на прибыль будет составлять 0 процентов до 2024 года.

По транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для машин, которые стоят более 10 миллионов рублей.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

Законом также продлеваются полномочия субъектов РФ, которые могут устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве ИП, налоговые каникулы с 0 процентов НДС. Такая мера будет действовать до конца 2024 года, передает ТАСС.