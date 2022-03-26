ФСБ задержала четырех членов террористической ячейки в Уфе

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ФСБ пресекла деятельность террористического сообщества в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 26 марта.

— В ходе обысков у них изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу «коктейль Молотова», экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, — говорится в сообщении.

Операция, как уточняется, прошла при участии регионального СК. Четверо задержанных, по данным службы, готовили нападения на правоохранителей и собирались пропагандировать терроризм в интернете.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», отмечается на сайте ФСБ.

22 марта в ФСБ сообщили о задержании администратора интернет-сообщества запрещенного в России движения «Колумбайн»* в Краснодарском крае. По имеющейся информации, в Сочи задержан молодой человек 2005 года рождения, причастный к пропаганде массовых убийств в школах и распространению фейков о подготовке терактов.

Задержанный подросток рассказал, что управлять интернет-сообществом он стал с разрешения украинца под ником Белая Роза, который и передал ему права администрирования в переписке в Telegram.

* «Колумбайн» — террористическое движение, запрещенное в России.