«Американцам пора усвоить»: Захарова пообещала реакцию на все шаги США

Фото: МИД РФ

Россия приготовит болезненную реакцию на каждый враждебный шаг США. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в субботу, 26 марта.

— Чего в этом больше, традиционного англо-саксонского высокомерия или убежденности в собственной непогрешимости, «позволяющей» диктовать другим условия и правила, значения не имеет. Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная, — сказала дипломат.

Вашингтон, считает она, пытается в последнее время снять с себя ответственность за почти полный разрыв отношений с Москвой. Стрелки привычно переводятся на Россию, обвиняемую в «эскалации», приводит слова Захаровой сайт МИД.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.