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Бочкарев объявил об определении инвестора на строительство ТПУ «Печатники»

Василиса Чернявская 

Иван Юминов

Город
Бочкарев объявил об определении инвестора на строительство ТПУ «Печатники»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Печатники» потенциально улучшит транспортную доступность для 360 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 26 марта.

— В рамках реализации коммерческой части ТПУ здесь появится торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который обеспечит рабочими местами свыше 600 человек, — сказал представитель мэрии.

Объект, как уточняется, находится на стыке трех районов: Текстильщики, Печатники и Люблино. Заммэра добавил, что в феврале завершился открытый конкурс, который позволил определить инвестора на строительство ТПУ.

Работы по оформлению земельно-имущественных отношений ведутся в настоящее время. Бочкарев заключил, что начать проектирование ТПУ планируется в 2023 году, а завершение строительства намечено на 2026-й.

26 марта Бочкарев также рассказал, что открытие станции Печатники МЦД-2 запланировано на май 2022 года. По его словам, станция строится без остановки движения поездов.

Для интеграции нового остановочного пункта в городскую транспортную систему специалисты возводят конкорс, надземный переход через Московский скоростной диаметр, а также тоннель к ТЦ на улице Люблинской. Также рабочие строят две островные платформы с навесами.

В настоящее время на станции продолжаются отделка в помещениях вестибюля и монтаж инженерных систем. Новая станция позволит москвичам совершать пересадку между МЦД-2 и станциями метро «Печатники».

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