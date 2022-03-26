Андрей Бочкарев: Станцию Печатники МЦД-2 откроют в мае 2022 года

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Открытие станции Печатники МЦД-2 запланировано на май 2022 года. Об этом в субботу, 26 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станция строится без остановки движения поездов.

Для интеграции нового остановочного пункта в городскую транспортную систему специалисты возводят конкорс, надземный переход через Московский скоростной диаметр, а также тоннель к ТЦ на улице Люблинской. Также рабочие строят две островные платформы с навесами.

В настоящее время на станции продолжаются отделка в помещениях вестибюля и монтаж инженерных систем.

Новая станция позволит москвичам совершать пересадку между МЦД-2 и станциями метро «Печатники».

Недавно специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке ЮВХ от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Проект строительства участка ЮВХ-4 от улицы Шоссейной до улицы Полбина предусматривает возведение и реконструкцию 5,7 километра дорожного полотна, в том числе 1,79 километра основной магистрали и 3,9 километра прилегающей улично-дорожной сети.