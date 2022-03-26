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В Германии предупредили о развале ЕС из-за противостояния с Россией

Иван Юминов

Экономика
В Германии предупредили о развале ЕС из-за противостояния с Россией
Фото: Unsplash

ЕС способен развалиться, если экономика Германии потерпит крах из-за мер против России. Об этом заявил немецкий экономист Айка Хамер в субботу, 26 марта.

— Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить четыре-пять или даже шесть евро за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле, — сказал специалист.

При подобном сценарии «великий зажиточный Запад» окажется иллюзией, предупредил он. Европейцы возложат ответственность за это на политиков, ведь в борьбе с Россией нет здравого зерна, приводит слова Хамера RT.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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