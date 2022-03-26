Бочкарев: Дорогу от Люблинской улицы до станции «Южный порт» достроят в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Дорогу от Люблинской улицы до будущей станции «Южный порт» планируется достроить в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 26 марта.

— Строительство разделено на несколько этапов. Первый участок от Люблинской улицы до места строительства будущей станции «Южный порт» планируется достроить в 2023 году, — сказал представитель мэрии.

Дублер Люблинской улицы станет новой вылетной магистралью на юго-востоке. Он пройдет от ТТК до развязки МКАД и Бесединского шоссе.

Шестиполосная дорога длиной девять километров пройдет через реорганизуемую промзону Люблино, районы Печатники и Южнопортовый, а также пересечет пути МЦД-2. Сейчас специалисты строят развязку на пересечении дублера и Московского скоростного диаметра, в том числе пяти эстакад.

Подрядчики возводят путепровод через пути МЦД, который свяжет районы Люблино и Печатники. Готовность объекта, как уточняется, превышает треть.

Заммэра добавил, что в настоящее время создается и проект второго участка дублера от «Южного порта» до соединения с ТТК. Проектирование будет ориентировочно завершено до конца 2022 года, заключил Бочкарев.

26 марта Бочкарев также рассказал, что открытие станции Печатники МЦД-2 запланировано на май 2022 года. По его словам, станция строится без остановки движения поездов.

Для интеграции нового остановочного пункта в городскую транспортную систему специалисты возводят конкорс, надземный переход через Московский скоростной диаметр, а также тоннель к ТЦ на улице Люблинской. Также рабочие строят две островные платформы с навесами.

В настоящее время на станции продолжаются отделка в помещениях вестибюля и монтаж инженерных систем. Новая станция позволит москвичам совершать пересадку между МЦД-2 и станциями метро «Печатники».