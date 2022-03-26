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Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре

Иван Юминов

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Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре
Фото: Roweromaniak / CC BY-SA 2.5

Турция обнаружила мину в проливе Босфор, а затем провела из-за этого переговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщил турецкий министр национальной обороны страны Хулуси Акар в субботу, 26 марта.

— Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается, — сказал чиновник.

У входа в пролив, как уточняется, наблюдалось движение похожего на мину объекта. В связи с этим власти временно закрыли Босфор для движения судов.

Позднее Акар уточнил, что предмет оказался устаревшей миной. Ее нейтрализовали, а затем движение судов возобновилось, отмечает РИА Новости.

19 марта в ФСБ сообщили, что Украина после начала операции России установила мины на подходах к ряду портов. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

В результате мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря. Обрывы свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии мин, подчеркнули в службе.

Направление течений из портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного не исключает возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, предупредили в ведомстве.

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