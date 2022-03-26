Бочкарев анонсировал строительство моста к Мневниковской пойме

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Проектирование моста через Москву-реку с выходом на Мневниковскую пойму начнется в апреле. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 26 марта.

— Сейчас мы проводим открытый конкурс по определению подрядной организации на проведение проектных работ... Проектирование планируется выполнить в течение 1 года и 7 месяцев, — сказал заммэра.

Протяженность нового моста, как уточняется, составит 315 метров. Он обеспечит движение транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Первый этап подразумевает строительство многоуровневой развязки на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с подъездными дорогами и переустройством коммуникаций. Всего в пойме будет построено четыре моста — два из них автомобильные, а два — пешеходные.

26 марта Бочкарев сообщил, что дорогу от Люблинской улицы до будущей станции «Южный порт» планируется достроить в 2023 году. Дублер Люблинской улицы станет новой вылетной магистралью на юго-востоке.

Он пройдет от ТТК до развязки МКАД и Бесединского шоссе. Шестиполосная дорога длиной девять километров пройдет через реорганизуемую промзону Люблино, районы Печатники и Южнопортовый, а также пересечет пути МЦД-2.