Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бочкарев анонсировал строительство моста к Мневниковской пойме

Василиса Чернявская 

Иван Юминов

Город
Бочкарев анонсировал строительство моста к Мневниковской пойме
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Проектирование моста через Москву-реку с выходом на Мневниковскую пойму начнется в апреле. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 26 марта.

— Сейчас мы проводим открытый конкурс по определению подрядной организации на проведение проектных работ... Проектирование планируется выполнить в течение 1 года и 7 месяцев, — сказал заммэра.

Протяженность нового моста, как уточняется, составит 315 метров. Он обеспечит движение транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Первый этап подразумевает строительство многоуровневой развязки на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с подъездными дорогами и переустройством коммуникаций. Всего в пойме будет построено четыре моста — два из них автомобильные, а два — пешеходные.

26 марта Бочкарев сообщил, что дорогу от Люблинской улицы до будущей станции «Южный порт» планируется достроить в 2023 году. Дублер Люблинской улицы станет новой вылетной магистралью на юго-востоке.

Он пройдет от ТТК до развязки МКАД и Бесединского шоссе. Шестиполосная дорога длиной девять километров пройдет через реорганизуемую промзону Люблино, районы Печатники и Южнопортовый, а также пересечет пути МЦД-2.

Читайте также:
Мосты Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте