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Авария привела к задержке ряда трамваев на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Авария привела к задержке ряда трамваев на юге Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Несколько трамваев задерживаются на юге Москвы из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 26 марта.

— На Судостроительной улице (в районе остановки «Судостроительная улица, 21») из-за ДТП двух автомобилей задерживаются трамваи № 47 и 49. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении.

Пассажирам следует быть внимательными и следить за объявлениями водителей, отмечается в Telegram-канале департамента.

23 марта в МВД сообщили, что сотрудники полиции задержали жителя подмосковного Дмитрова, устраивающего автоподставы на дорогах. По данным ведомства, мужчина выискивал на дороге потенциальную жертву, а после имитировал аварию.

Подобное он совершил и на этот раз. Когда оба участника остановились для разбирательств, он незаметно оставил царапины на автомобиле потерпевшего, одновременно указывая на сломанное зеркало своей машины.

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