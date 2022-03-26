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«Очень тяжело»: жители Нью-Йорка пожаловались на взлет цен в магазинах

Иван Юминов

Экономика
«Очень тяжело»: жители Нью-Йорка пожаловались на взлет цен в магазинах
Фото: Unsplash

Жители Нью-Йорка жалуются на резко подорожавшие из-за санкций против России продукты в супермаркетах. Об этом сообщает RT в субботу, 26 марта.

— Людям с ограниченным бюджетом приходится непросто. Это тяжело, очень тяжело, — сказал один из жителей.

Ограничительные меры против энергоносителей, как уточняется, привели к росту цен на них. Данный фактор, в свою очередь, оказал влияние на сельское хозяйство и логистику, что увеличило стоимость продуктов.

Еще один горожанин пожаловался, что цены стали слишком высокими. Так, по его словам, даже в магазине, славящемся продуктами по средним ценам, стало «слишком дорого», отмечает RT.

24 марта бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод рассказал «ВМ», что в России могут снизиться цены на ряд товаров. Так, по его словам, в стране наблюдается серьезный переизбыток яблок. При этом существует вероятность исчезновения с российских прилавков импортных. Поэтому, если все местные яблоки попадут в магазины, цены на них заметно снизятся, отметил эксперт.

Специалист предупредил также о подорожании импортной рыбы из-за введения санкций. Но при этом Холод добавил, что некоторые ее виды удастся заменить отечественной продукцией.

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