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Эксперт рассказал, какие продукты могут подешеветь в России в ближайшем будущем

Игорь Синельников

Араз Салехов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Экономика
Эксперт рассказал, какие продукты могут подешеветь в России в ближайшем будущем
Фото: depositphotos

В России цены на ряд товаров могут снизиться. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

Так, по его словам, в стране наблюдается серьезный переизбыток яблок. При этом существует вероятность исчезновения с российских прилавков импортных. Поэтому, если все местные яблоки попадут в магазины, цены на них заметно снизятся, отметил эксперт.

Специалист предупредил также о подорожании импортной рыбы из-за введения санкций. Но при этом Холод добавил, что некоторые ее виды удастся заменить отечественной продукцией. В частности, вместо атлантического лосося из Чили или Норвегии на рынок в большом количестве попадет местная рыба. Эксперт уверен, что благодаря этому и из-за появления конкуренции и роста предложений цены на рыбу снизятся.

Холод подчеркнул: любой дешевый продукт необязательно будет менее качественным, чем дорогой аналог, поэтому следует выбирать продукты исходя из собственных предпочтений.

24 марта в России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Нужны ли такие сети россиянам на самом деле, «Вечерняя Москва» узнала у первого вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала.

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