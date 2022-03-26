Москвичи смогут протестировать новый электробус-гармошку с 28 марта

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Жители более 20 районов Москвы смогут протестировать новый электробус-гармошку. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 26 марта.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина каждый образец новой техники перед началом поставок в город должен быть протестирован в реальных условиях. Электробус-гармошка — полностью отечественного производства, мы тщательно следим за всеми показателями его работы и передаем замечания поставщику, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тестирование электробуса будет доступно с 28 марта по 3 апреля, отмечается в Telegram-канале департамента.

25 марта в Дептрансе сообщили, что для московского транспорта будет создано единое звуковое оформление. Ликсутов уточнил, что, услышав сигнал, пассажирам станет проще понимать, какая информация важна для прослушивания.

Лучший звук для единого аудиооформления выберут с помощью голосования среди москвичей, конкурс будет запущен в ближайшее время. В Дептрансе пояснили, что единый звук перед аудиосообщениями на эскалаторах метро, в наземном транспорте и при звонке в колл-центр упростит восприятие информации в транспорте.