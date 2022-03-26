Азербайджан вошел в зону ответственности миротворцев России в Карабахе

Фото: Минобороны России

Армия Азербайджана вошла в зону ответственности миротворцев России в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны в субботу, 26 марта.

— С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост, — говорится в сообщении.

Миротворцы, как уточняется, принимают меры по урегулированию ситуации. При этом азербайджанская армия нанесла несколько ударов беспилотниками «Байрактар» около Фураха по подразделениям Нагорного Карабаха, отмечает РИА Новости.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач. Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности на границе Армении и Азербайджана. Путин, Алиев и Пашинян договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами с последующей ее демаркацией.