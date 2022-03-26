МИД России выразил крайнюю озабоченность из-за эскалации в Карабахе

Фото: МИД РФ

Эскалация в Нагорном Карабахе вызывает крайнюю озабоченность. Об этом заявили в пресс-службе МИД России в субботу, 26 марта.

— Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне. По линии РМК во взаимодействии с обеими сторонами предпринимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе, — говорится в сообщении.

Вооруженное проникновение Азербайджана в зону ответственности миротворцев России идет вразрез с существующими договоренностями от ноября 2020 года, отмечается на сайте МИД.

26 марта в пресс-службе российского Минобороны сообщили, что армия Азербайджана вошла в зону ответственности миротворцев России в Нагорном Карабахе. События, как уточняется, происходили с 24 по 25 марта в нарушение положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.

Миротворцы, как подчеркивается, принимают меры по урегулированию ситуации. При этом азербайджанская армия нанесла несколько ударов беспилотниками «Байрактар» около Фураха по подразделениям Нагорного Карабаха.