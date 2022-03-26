Около 100 школьников из ДНР и ЛНР побывали на экскурсии в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Группа школьников из Донбасса побывала на экскурсии в Музее Победы. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 26 марта.

— Ребята побывали на концерте, который прошел в рамках фестиваля «Журавли Победы». Для гостей в исполнении юных московских артистов прозвучали народные песни, а также патриотические композиции, — говорится в сообщении.

После этого им показали диорамный комплекс и экспозиции в рамках обзорной экскурсии. Визит подростков завершился вручением тематических подарков от музея.

24 марта в Музее Победы прошло торжественное открытие выставки «У войны не детское лицо», где продемонстрировали около 150 экспонатов, рассказывающих о детях и подростках — участниках Великой Отечественной войны.

Организаторами выставки выступили Музей Победы и Военно-исторический музей «Юные защитники Родины» — филиал Курского областного краеведческого музея. Представление экспозиций прошло в рамках проекта «Интерактивное выставочное пространство музеев Территории Победы» при поддержке гранта мэра Москвы.