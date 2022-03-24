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Музей Победы представил около 150 раритетов на выставке «У войны не детское лицо»

Араз Салехов

Город
Музей Победы представил около 150 раритетов на выставке «У войны не детское лицо»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 24 марта прошло торжественное открытие выставки «У войны не детское лицо», где продемонстрировали около 150 экспонатов, рассказывающих о детях и подростках-участниках Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил в пресс-службе музея.

Уточняется, что организаторами выставки выступили Музей Победы и Военно-исторический музей «Юные защитники Родины» — филиал Курского областного краеведческого музея. Представление экспозиций прошло в рамках проекта «Интерактивное выставочное пространство музеев Территории Победы» при поддержке Гранта мэра Москвы.

— Их было 300 тысяч — воспитанников боевых частей и соединений, юных подпольщиков и партизан, юнг морей и флотилий. За отвагу и мужество 60 тысяч подростков были награждены орденами и медалями СССР, свыше 10 юных участников войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Четверо из них — посмертно, — говорится в релизе.

Ранее стало известно, что Музей Победы организует для всех жителей города тематическую онлайн-программу в День работника культуры. Программа «День в истории» состоится 25 марта.

Во вторник, 22 марта, в Москве начался фестиваль воспитательных практик «Классный час в школьном музее». Его организатором выступает Музей Победы. Ожидается, что в нем примут участие свыше 1000 столичных педагогов и школьников.

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