Почти 20 тысяч человек эвакуировались в Россию с Украины за сутки

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Из опасных районов Украины, а также ДНР и ЛНР в Россию за сутки эвакуировались 19,6 тысячи людей. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев в субботу, 26 марта.

— Государственную границу Российской Федерации пересекли 51 638 единицы личного автотранспорта, из них за сутки — 2276 единиц. Из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 98 081 человека, в том числе за истекшие сутки — 4183 человека, — сказал военный.

Националисты, добавил он, обстреляли из минометов в Краматорске автомобиль, развозивший питьевую воду жителям. В результате три человека получили ранения, а двое контужены.

В Одессе, по данным военного, по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую националисты планируют взорвать. Это приведет к тому, что в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами, приводит слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.