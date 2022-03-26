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Более 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Иван Юминов

Общество
Более 60 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Свыше 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в субботу, 26 марта.

Так, в Шереметьеве отменили 21 рейс, а еще четыре задержали. Три рейса задержали в аэропорту Домодедово, а отменили — 14. Наконец, во Внукове девять рейсов задержали и 13 отменили, отмечается на сайте «Яндекс.Расписаний».

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

По оценкам эксперта, минимальная цена лизинговых самолетов, которые находятся в России, составляет 70 миллиардов долларов. Он отметил, что запчастей, которые есть на российских складах, достаточно, чтобы обеспечить полеты на несколько месяцев. После этого, по убеждению Гусарова, антироссийские санкции могут смягчиться.

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