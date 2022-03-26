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Байден допустил ошибку о курсе рубля в ходе выступления о России

Иван Юминов

Экономика
Байден допустил ошибку о курсе рубля в ходе выступления о России
Фото: whitehouse

Санкции Запада якобы привели к росту курса доллара в России до 200 рублей. Об этом заявил президент США Джо Байден в субботу, 26 марта.

— Экономика (России — прим. «ВМ») движется к тому, чтобы в предстоящие годы сократиться вдвое... Скоро она не будет входить даже в первую двадцатку, — сказал американский лидер.

Подобный эффект должны оказать введенные в «едином порыве» санкции Запада, считает Байден. При этом, по данным Московской биржи, 25 марта доллар снизился на один процент до 96 рублей, а евро — на 1,8 процента до 105 рублей, отмечает ТАСС.

26 марта главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов заявил «ВМ», что из-за санкционного давления в России будут возникать некоторые сложности, однако дефолта бояться точно не стоит. Как отметил эксперт, в 2022 году доступных правительству резервов достаточно, чтобы расплачиваться по всем обязательствам как внутри страны, так и за рубежом.

До начала санкционной кампании имевшиеся в России резервы с лихвой перекрывали весь объем долга, уточнил он. Колганов обратил внимание, что Россия сильно зависит от поставок из других стран в трех областях: машиностроительная продукция, компоненты для микроэлектроники и лекарственные субстанции.

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