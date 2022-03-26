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Белый дом разъяснил слова Байдена о смене власти в России

Иван Юминов

В мире
Белый дом разъяснил слова Байдена о смене власти в России
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден не призывал к смене власти в России. Об этом заявил представитель Белого дома в субботу, 26 марта.

— Президент имел в виду, что (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима, — сказал чиновник.

Байден в ходе визита в Варшаву выступил с утверждением о Путине, что «этот человек не может оставаться у власти», передает ТАСС.

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

Именно американский лидер требовал убивать людей, заключил Песков. Слова Байдена прозвучали в ходе его визита в пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Там глава государства побеседовал с беженцами, а также с помогающими им волонтерами.

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