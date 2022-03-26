Глава СК поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущине

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном городе Пущино. Об этом сообщается в субботу, 26 марта, на сайте ведомства.

Также Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить лиц, которые причастны к совершению преступления.

В ночь с 25 на 26 марта неустановленное лицо, находясь в парке Победы города Пущино, нанесло краситель красного цвета на памятный знак Ветеранам локальных войн.

ГСУ СК России по Московской области проводит процессуальную проверку по данному факту. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски.

12 марта председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об осквернении в Истре памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

По данным следствия, инцидент произошел 17 февраля 2022 года в деревне Никулино Истринского городского округа Московской области. Злоумышленники нанесли на памятник фашистскую символику при помощи аэрозольных баллонов с краской.