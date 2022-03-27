Наталья Сергунина: Проект «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальную выставку ко Всемирному дню театра
Портал «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальные подборки экспонатов на театральную тематику из городских музеев. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в воскресенье, 27 марта.
— Виртуальная выставка будет интересна не только поклонникам театрального искусства, но и всем, кто интересуется историей и культурой. Пользователи портала «Музейная Москва онлайн» увидят советские афиши и программки к спектаклям, открытки с известными артистами, репортажные фотографии лучших премьер, уникальную коллекцию фарфоровых изделий и многое другое, — сказала представитель мэрии.
Выставка, как уточняется, приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. Узнать об истории развития театрального и циркового искусства в СССР можно с помощью материалов «Мультимедиа-арт-музея».
Например, пользователи увидят редкие фотографии Майи Плисецкой в спектаклях Большого театра. Помимо этого, доступен портрет Ольги Лепешинской в балете Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», а всего в виртуальную коллекцию вошло 150 фотографий.
Онлайн-подборка экспонатов Музея Москвы позволит рассмотреть архитектуру Большого театра. А почтовые открытки с изображением знаменитых театров Европы представлены среди виртуальных экспонатов Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.
Узнать об истории постановок комедии «Ревизор» поможет онлайн-выставка Дома Н. В. Гоголя. Среди экспонатов, например, театральная программа к 50-летию первого «Ревизора» в Малом театре.
Ознакомиться с другими спектаклями по текстам Гоголя поможет еще одна виртуальная экспозиция Дома писателя. Посетители сайта, например, увидят фотографии эскизов художника Сергея Алимова к спектаклю «Ночь перед Рождеством», театральные афиши и программки к «Мертвым душам», «Женитьбе», «Игрокам» и «Носу».
Онлайн-выставка «Магия старинного театра» от Музея-усадьбы «Останкино» расскажет, как раньше добивались различных сценических эффектов, а также, как развивался театральный костюм и создавались декорации. В экспозиции представлены снимки архивных чертежей театральных зданий, фрагменты сценических костюмов, а также эскизы декораций.
Наконец, все желающие смогут увидеть коллекцию изделий из фарфора с помощью Музея-усадьбы «Кусково». Например, будут доступны фарфоровый бюст Константина Станиславского и скульптура из фарфора под названием «Шаляпин в роли Бориса Годунова».