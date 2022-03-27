Наталья Сергунина: Проект «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальную выставку ко Всемирному дню театра

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальные подборки экспонатов на театральную тематику из городских музеев. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в воскресенье, 27 марта.

— Виртуальная выставка будет интересна не только поклонникам театрального искусства, но и всем, кто интересуется историей и культурой. Пользователи портала «Музейная Москва онлайн» увидят советские афиши и программки к спектаклям, открытки с известными артистами, репортажные фотографии лучших премьер, уникальную коллекцию фарфоровых изделий и многое другое, — сказала представитель мэрии.

Выставка, как уточняется, приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. Узнать об истории развития театрального и циркового искусства в СССР можно с помощью материалов «Мультимедиа-арт-музея».

Например, пользователи увидят редкие фотографии Майи Плисецкой в спектаклях Большого театра. Помимо этого, доступен портрет Ольги Лепешинской в балете Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», а всего в виртуальную коллекцию вошло 150 фотографий.

Онлайн-подборка экспонатов Музея Москвы позволит рассмотреть архитектуру Большого театра. А почтовые открытки с изображением знаменитых театров Европы представлены среди виртуальных экспонатов Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.

Узнать об истории постановок комедии «Ревизор» поможет онлайн-выставка Дома Н. В. Гоголя. Среди экспонатов, например, театральная программа к 50-летию первого «Ревизора» в Малом театре.

Ознакомиться с другими спектаклями по текстам Гоголя поможет еще одна виртуальная экспозиция Дома писателя. Посетители сайта, например, увидят фотографии эскизов художника Сергея Алимова к спектаклю «Ночь перед Рождеством», театральные афиши и программки к «Мертвым душам», «Женитьбе», «Игрокам» и «Носу».

Онлайн-выставка «Магия старинного театра» от Музея-усадьбы «Останкино» расскажет, как раньше добивались различных сценических эффектов, а также, как развивался театральный костюм и создавались декорации. В экспозиции представлены снимки архивных чертежей театральных зданий, фрагменты сценических костюмов, а также эскизы декораций.

Наконец, все желающие смогут увидеть коллекцию изделий из фарфора с помощью Музея-усадьбы «Кусково». Например, будут доступны фарфоровый бюст Константина Станиславского и скульптура из фарфора под названием «Шаляпин в роли Бориса Годунова».