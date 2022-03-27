Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ледовый дворец построят в Ясеневе в 2024 году

Полина Долганова

Город
Ледовый дворец построят в Ясеневе в 2024 году
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Многофункциональный ледовый дворец планируют построить в Ясеневе. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дворец возведут на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской. Построить объект планируется в 2024 году.

Там можно будет проводить тренировки и официальные соревнования. К настоящему моменту специалисты уже завершили монолитные конструкции первого этажа с каркасом трибун. Также рабочие начали возводить второй этаж будущего комплекса и монтировать системы вентиляции.

На объекте появятся демонстрационная и тренировочная арены и восстановительный центр, где спортсмены смогут проходить водные процедуры. Также в комплексе будет два тренажерных зала и помещения для занятий акробатикой.

По словам Загрутдинова, концепция дворца разрабатывалась совместно с российским тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Строительная готовность другого спортивного комплекса, который возводится в настоящее время в составе будущего пересадочного узла «Некрасовка» в ЮВАО Москвы, оценивается на 60 процентов. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в скором времени специалисты начнут устанавливать на объекте оборудование для ледового поля. В игровом зале уже были смонтированы конструкции трибун.

Читайте также:
Строительство Хоккей Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте