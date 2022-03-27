Ледовый дворец построят в Ясеневе в 2024 году

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Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Многофункциональный ледовый дворец планируют построить в Ясеневе. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дворец возведут на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской. Построить объект планируется в 2024 году.

Там можно будет проводить тренировки и официальные соревнования. К настоящему моменту специалисты уже завершили монолитные конструкции первого этажа с каркасом трибун. Также рабочие начали возводить второй этаж будущего комплекса и монтировать системы вентиляции.

На объекте появятся демонстрационная и тренировочная арены и восстановительный центр, где спортсмены смогут проходить водные процедуры. Также в комплексе будет два тренажерных зала и помещения для занятий акробатикой.

По словам Загрутдинова, концепция дворца разрабатывалась совместно с российским тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Строительная готовность другого спортивного комплекса, который возводится в настоящее время в составе будущего пересадочного узла «Некрасовка» в ЮВАО Москвы, оценивается на 60 процентов. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в скором времени специалисты начнут устанавливать на объекте оборудование для ледового поля. В игровом зале уже были смонтированы конструкции трибун.