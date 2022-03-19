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Сергей Собянин оценил готовность спортивного комплекса на юго-востоке Москвы

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин оценил готовность спортивного комплекса на юго-востоке Москвы
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительная готовность спортивного комплекса, который возводится в настоящее время в составе будущего пересадочного узла «Некрасовка» в ЮВАО Москвы, оценивается на 60 процентов. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в скором времени специалисты начнут устанавливать на объекте оборудование для ледового поля. В игровом зале уже были смонтированы конструкции трибун.

Кроме того, рабочие продолжают монтировать чаши двух бассейнов. На объекте также появятся площадки для BMX, воркаута и скалолазания.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в первом квартале следующего года, подытожил глава города.

Около пяти тысяч объектов Москвы благоустроят в этом году. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что из 5 тысяч объектов инфраструктуры — 2,5 тысячи дворовых территорий, 59 улиц, примерно 195 знаковых объектов, а также порядка 50 парковых территорий. Кроме того, ремонт коснется и набережных. По словам Бирюкова, 200 километров прибрежных территорий суммарно отремонтируют в ближайшие пять лет. Он отметил, что на сегодняшний день уже приведены в порядок 55 километров.

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