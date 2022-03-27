Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника в Пущине

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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном городе Пущино. Об этом в воскресенье, 27 марта, «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полиция задержала местного жителя в возрасте 46 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

В ночь с 25 на 26 марта неизвестный, находясь в парке Победы города Пущино, нанес краситель красного цвета на памятный знак ветеранам локальных войн. Поводом для расследования, как уточняется, стало сообщение от местной жительницы.

В этот же день, 26 марта, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника.

12 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об осквернении в Истре памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.