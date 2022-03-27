Столичное предприятие производит конвейеры полностью из российских материалов

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Один из столичных заводов изготавливает конвейерные линии и транспортеры полностью из российских материалов. Об этом рассказали в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Продукция предприятия пользуется популярностью среди ретейлеров и производителей различного оборудования.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, оборудование компании установлено примерно на 500 предприятиях по всей России.

Для изготовления продукции на заводе применяются собственные изделия из листового металла. Остальные комплектующие компания получает от других российских поставщиков.

— Завод давно работает над решением проблем, связанных со сбоями в логистике, — подытожила генеральный директор компании «Траяна» Екатерина Прахова, чьи слова приводят на сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что биотехнологическая производственная компания «БиоДжет», входящая в группу «ФармЭко», займется производством препаратов для таргетной терапии онкологических заболеваний. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что в столичной экономической зоне идет активное развитие биомедицинского кластера, куда входит порядка тридцати высокотехнологичных предприятий.