Ефимов рассказал, что новый резидент «Технополиса» займется созданием современных лекарств

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Биотехнологическая производственная компания «БиоДжет», входящая в группу «ФармЭко», займется производством препаратов для таргетной терапии онкологических заболеваний. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что в столичной экономической зоне идет активное развитие биомедицинского кластера, куда входит порядка 30 высокотехнологичных предприятий.

— Его новый резидент займется созданием современных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств нового поколения для эффективной терапии онкологических заболеваний. Собственное производство полного цикла в ОЭЗ Технополис «Москва», которое запустится в начале 2023 года, полностью ориентировано на импортозамещение в этой сфере и своевременное закрытие потребностей граждан в современных лекарствах по доступной цене, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее глава города Сергей Собянин рассказал, что компания «БиоДжет» стала новым резидентом особой экономической зоны Технополис «Москва». Планируется, что специалисты предприятия займутся импортозамещением, создавая современные лекарственные средства нового поколения, которые смогут эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.

Также стало известно, что столичный регион станет основной площадкой для клинических испытаний российских препаратов. По словам мэра, Москва имеет множество возможностей поддержать фармацевтическую промышленность.