Собянин заявил, что компания «БиоДжет» стала новым резидентом технополиса «Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что биотехнологическая производственная компания «БиоДжет» стала новым резидентом особой экономической зоны Технополис «Москва». Об этом в пятницу, 25 марта, глава города написал в своем Telegram-канале.

Уточняется, что предприятие займется импортозамещением, создавая современные лекарственные средства нового поколения, которые позволят лечить онкологические заболевания. Главным преимуществом их лекарственных препаратов стоит считать воздействием на факторы возникновения и развития болезни.

Фото: Telegram-канал Мэра Москвы

— В особой экономической зоне Технополис «Москва» новый резидент — биотехнологическая производственная компания «БиоДжет» из группы «ФармЭко». На производстве полного цикла будет создано порядка 170 рабочих мест. Запуск намечен на начало 2023 года, — рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что глава города подписал документ, который подразумевает выделение грантов на создание импортозамещающих производств. Отбор на получение грантов начнется в апреле 2022 года.

Также Сергей Собянин утвердил три программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По его словам, для представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сегменте массового спроса, востребованной окажется городская программа льготного кредитования.