Интерактивную карту цветения растений создали для посетителей столичных парков

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

В столичных парках появилась интерактивная карта цветения растений. Она поможет горожанам узнать, где можно увидеть самые красивые цветы. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в Telegram-канале Мосгорпарка.

— Чтобы жители столицы не пропустили самое красивое время года, парки Москвы создали интерактивную карту цветения. На ней отмечены локации, в которых цветы уже распустились, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время крокусами можно полюбоваться в «Музеоне» и Парке Горького, а подснежники можно увидеть в Сокольниках.

Карту планируется обновлять раз в несколько дней вплоть до 31 мая.

Недавно специалисты Мосприроды во время февральской оттепели обнаружили на вербе (иве стволистой) пушистые почки. Об этом в среду, 2 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Цветение дерева ожидается в конце марта — начале апреля. Вербе не повредит даже сильный мороз: растение будет еще спать, а часть цветковых почек сохранится.