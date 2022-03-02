Пушистые почки появились на вербе в Москве

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Специалисты Мосприроды во время февральской оттепели обнаружили на вербе (иве стволистой) пушистые почки. Об этом в среду, 2 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Цветение дерева ожидается в конце марта — начале апреля. Вербе не повредит даже сильный мороз: растение будет еще спать, а часть цветковых почек сохранится, уточнили на официальном сайте главы города.

Московский зоопарк 1 марта перейдет на весенний график работы. С потеплением и увеличением длины светового дня питомцы зоопарка становятся активнее. Более того, сотрудники учреждения ожидают пробуждения бурой медведицы по имени Роза, гималайского медведя Алладина и сурков.

2 марта сообщалось, что амурская​ тигрица по​ кличке Лада​ из​ цирка​, расположенного в городском округе Домодедово, родила двух​ тигрят​ — мальчика и​ девочку. Тигрятам уже исполнилось несколько недель, за ними наблюдают ветеринары. Сообщается, что животные очень активные, много двигаются и играют друг с другом. ​Когда животные вырастут и окрепнут, их ждет цирковая карьера.