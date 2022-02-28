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Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы 1 марта

Георгий Соланович

Город
Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы 1 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк 1 марта перейдет на весенний график работы. Информация об этом в понедельник, 28 февраля, появилась на официальном сайте учреждения.

— В первый день весны мы продлеваем график работы Московского зоопарка на один час. С 1 марта наши обитатели ждут вас в гости с 9 до 18 часов. Вход закрывается в 17:00, — говорится в сообщении.

С потеплением и увеличением длины светового дня питомцы зоопарка становятся активнее. Более того, сотрудники учреждения ожидают пробуждения бурой медведицы по имени Роза, гималайского медведя Алладина и сурков.

Билеты в зоосад можно купить только онлайн на сайте учреждения или в терминалах около входа. Вход в павильоны осуществляется только при наличии QR-кода и маски, уточнили на сайте зоопарка.

27 февраля Московский зоопарк поздравил горожан с Международным днем полярного медведя. В учреждении также рассказали о программе по возвращению медвежат в естественную среду обитания «Остаться в природе», которая заработала с 2019 года. Зоопарк принимает в программе активное участие.

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