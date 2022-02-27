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Московский зоопарк поздравил горожан с Международным днем полярного медведя

Евгений Белоусов

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Московский зоопарк поздравил горожан с Международным днем полярного медведя
Фото: Instagram / @moscow_zoo_official

Московский зоопарк поздравил горожан с Международным днем полярного медведя, который отмечается 27 февраля. Об этом говорится в публикации в официальном Instagram зоопарка.

— Сегодня по всему миру отмечается День полярного медведя. Это очень важный праздник и для зоопарков, и для других природоохранных организаций, и для всех, кто неравнодушен к судьбе этого прекрасного животного, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в последние годы все чаще к людям стали выходить «медвежата-сироты». Каждый случай выхода животного к людям отдельно рассматривает специальная комиссия при Росприроднадзоре. И не всегда принимается решение об изъятии медвежат из природы.

В ведомстве рассказали о программе по возвращению медвежат в естественную среду обитания «Остаться в природе», которая заработала с 2019 года. Зоопарк принимает в программе активное участие.

Так, в чукотском селе Рыркайпий удалось «продержать» несколько месяцев на природной пище медвежонка. Это позволило ему окрепнуть и весной, когда на море начала размножаться нерпа, уйти охотиться вместе со взрослыми медведями.

18 января в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Волоколамском в Подмосковье на свет появился детеныш домашнего яка. Специалисты установили, что это самка. Детеныш и родители живут в одном вольере, хотя обычно принято отделять самца от семьи. Однако отец Михаил оказался дружелюбным и проявил интерес к малышке. Позже на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору имени для детеныша домашнего яка.

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