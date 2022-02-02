Активные москвичи выберут имя для детеныша домашнего яка

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору имени для детеныша домашнего яка, который накануне родился в Московской зоопарке.

Неравнодушным москвичам предстоит выбрать имя из трех вариантов: Звездочка, Эльза и Фекла, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

18 января в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Волоколамском в Подмосковье на свет появился детеныш домашнего яка. Специалисты установили, что это самка. Детеныш и родители живут в одном вольере, хотя обычно принято отделять самца от семьи. Однако отец Михаил оказался дружелюбным и проявил интерес к малышке.

Ранее стало известно, что голосование за благоустройство Ленинского проспекта в столице завершилось на портале «Активный гражданин». Почти 172 тысячи горожан оценили предложенные идеи по модернизации магистрали и прилегающих к ней территорий. Так, например, за ремонт пешеходных зон положительно высказались 79 процентов пользователей сервиса, а за обновление сквера у Городской клинической больницы имени Пирогова — 76 процентов.