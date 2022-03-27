Гендиректор «Ашана» отказался прекращать работу компании на территории России

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

Сеть магазинов «Ашан» продолжит работать на территории России, несмотря на призывы покинуть российский рынок. Об этом сообщил генеральный директор компании Auchan France Ив Клод.

По его словам, приоритетом для компании является сохранение рабочих мест для сотрудников и обеспечение выполнения своих обязательств. В их число, отметил Клод, входит «кормление» российского и украинского народов.

— Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения, — заявил гендир компании.

Он подытожил, что в компании работают около тридцати тысяч российских сотрудников, которых нельзя лишить работы, передает РИА Новости.

Иностранные компании уходят с российского рынка на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято из-за обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительной реакции.