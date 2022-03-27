«Мощный циклонический вихрь»: москвичам посоветовали не ждать тепла в последнюю неделю марта

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичный регион погрузился в очередной холодный циклон, о котором ранее предупреждали синоптики. Несмотря на то, что весне удалось вступить в свои права и в регионе продолжительное время были плюсовые показатели, конец текущего месяца закончится зимней погодой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, мощный циклонический вихрь задержится на всей территории Европейской России на протяжении недели. Все предстоящие семь дней столицу будут атаковать штормовой ветер, низкая температура и мокрый снег. Кроме того, в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления:

— В понедельник, 28 марта, в течение суток на фоне пониженного давления в столице ожидается переменная облачность, сильный туман, местами снег. В ночные часы столбик термометра опустится до минус шести градусов, днем воздух прогреется до нуля — плюс двух градусов.

Снежная погода сохранится и во вторник, 29 марта. Несмотря на северо-западный ветер и высокую влажность, в Москве будет тепло, так как дневная и ночная температура будет колебаться в пределах 1–2 градуса с положительными значениями.

В середине недели влияние штормового северо-западного ветра продолжится, как и осадки в виде мокрого снега, предупредила Позднякова:

— Ночью ожидается минус 1–3 градуса, днем немного потеплеет, температура воздуха погреется в городе до плюс 1 градуса.

В четверг и пятницу влияние активного североатлантического циклона не ослабнет, осадки в виде дождя вперемешку со снегом усилятся. За этот период, по словам Поздняковой, выпадет до семи миллиметров осадков.

В субботу впервые за всю неделю в Москве снова выглянет солнце, погода будет ясной, дневные показатели достигнут двух градусов с отметкой «плюс». При этом ночные температуры будут еще оставаться на отметке ноль — минус 1 градус.

3 апреля днем и ночью ожидается минус 1 — плюс 1 градус, переменная облачность, местами снег и туман. Собеседница «ВМ» отметила, что горожанам заветное потепление стоит ожидать уже в первых числах апреля:

— Ориентировочно с 4 апреля к нам вернутся ясные дни с солнцем и теплом. То есть через неделю весенняя погода снова вернется в столицу, и среднесуточная температура повысится до плюс четырех градусов, ночные показатели постепенно тоже поднимутся до 2–4 градусов.

Позднякова также предупредила, что на протяжении всей недели ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Эксперт отметила, что показания барометров с 750 снизятся до 728 миллиметров ртутного столба. Такие карусели могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.