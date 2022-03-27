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Президент Франции выступил против оскорблений в адрес Путина

Александр Афонин

В мире
Президент Франции выступил против оскорблений в адрес Путина
Фото: flickr/councilofeurope

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) в воскресенье, 27 марта.

Французский лидер, комментируя высказывания президента США Джо Байдена, называвшего Владимира Путина «мясником», сказал, что «никогда бы не использовал» подобных слов. Макрон призвал воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине, передает ТАСС.

Президент Франции отметил, что в ближайшее время планирует переговорить с Владимиром Путиным. Ожидается, что в ходе беседы будет поднят вопрос об эвакуации жителей Мариуполя.

В субботу, 26 марта, президент США Джо Байден прибыл в Варшаву на переговоры с Украиной. В этот же день, американский лидер посетил пункт приема беженцев и пообщался с украинскими гражданами и помогающими им волонтерами. Один из журналистов спросил его, что он думает о российском лидере Владимире Путине в контексте того, что сейчас происходит на Украине. Байден позволил себе осуорбительное высказывание в его адрес.

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