Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден приехал на переговоры с Украиной спустя час после их начала

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден приехал на переговоры с Украиной спустя час после их начала
Фото: whitehouse

Участие президента США Джо Байдена в переговорах с Украиной в Варшаве длилось 41 минуту. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в субботу, 26 марта.

Лидер, согласно данным администрации, присутствовал на встрече с 13:40 по 14:21 по Москве. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым прошла в столице Польши в рамках визита Байдена и его делегации.

Данное мероприятие стало первым между США и Украиной в формате «2+2», отмечает ТАСС. Байден, по информации агентства Bloomberg, присоединился к встрече приблизительно через час после ее начала.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 марта Байден заявил, что сожалеет из-за невозможности лично увидеть происходящее на Украине. Он добавил, что прибыл в Польшу, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис. Глава государства объяснил, что ему не позволят перейти границу с Украиной «по понятным причинам».

Читайте также:
Украина Польша Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте