Байден приехал на переговоры с Украиной спустя час после их начала

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Участие президента США Джо Байдена в переговорах с Украиной в Варшаве длилось 41 минуту. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в субботу, 26 марта.

Лидер, согласно данным администрации, присутствовал на встрече с 13:40 по 14:21 по Москве. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым прошла в столице Польши в рамках визита Байдена и его делегации.

Данное мероприятие стало первым между США и Украиной в формате «2+2», отмечает ТАСС. Байден, по информации агентства Bloomberg, присоединился к встрече приблизительно через час после ее начала.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 марта Байден заявил, что сожалеет из-за невозможности лично увидеть происходящее на Украине. Он добавил, что прибыл в Польшу, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис. Глава государства объяснил, что ему не позволят перейти границу с Украиной «по понятным причинам».