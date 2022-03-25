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Байден выразил сожаление из-за невозможности посетить Украину

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден выразил сожаление из-за невозможности посетить Украину
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заявил, что сожалеет из-за невозможности лично увидеть происходящее на Украине.

— Я здесь, в Польше, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис. И, если честно, отчасти вызывает разочарование то, что я не могу увидеть все своими глазами, как мог в других местах, — сказал глава государства.

Байден объяснил, что ему не позволят перейти границу с Украиной «по понятным причинам», отмечает Telegram-канал ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Байден находится в польском городе Жешув вместе с президентом Польши Анджеем Дудой. Американский лидер совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие в саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Совета ЕС.

Лидеры должны встретиться с переброшенными в Польшу военнослужащими США из 82-й воздушно-десантной дивизии. При этом 26 марта Байден проведет официальную встречу с Дудой.

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