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Президент Германии заявил о ждущих страну трудностях

Александр Афонин

В мире
Президент Германии заявил о ждущих страну трудностях
Фото: Center for Strategic & International Studies / CC BY-NC-SA 2.0

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что антироссийские санкции, вызванные ситуацией на Украине, не обойдут стороной жителей Германии. Об этом в воскресенье, 27 марта, он сообщил в своем видеообращении к участникам концерта солидарности с Украиной.

— Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей, — цитирует политика ТАСС.

Штайнмайер отметил, что несмотря на все дипломатические усилия, готовность к ограничениям и стойкость Германии потребуются еще долго.

26 марта в Германии предупредили о возможном развале Евросоюза из-за противостояния с Россией. По словам немецкого экономиста Айка Хамера, Европа может столкнуться с ростом цен на бензин до 6 евро за литр. Это приведет к тому, что большинство жителей Европы больше не сможет позволить себе ездить на автомобиле. Он отметил, что подобный сценарий разрушит мнение о «великом зажиточном Западе», а европейцы возложат ответственность за это на правительство.

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