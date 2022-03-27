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Синоптик назвал срок схождения снега в Москве

Александр Афонин

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Синоптик назвал срок схождения снега в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Снег в Москве и Подмосковье сойдет в первой трети апреля. В лесах продержится до середины апреля. Об этом сообщил в воскресенье, 27 марта, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В Подмосковье снег будет еще. По климату он сходит в первой декаде апреля, а в лесах он будет и до середины апреля. Полностью сойдет снег только в середине апреля, если говорить о лесах, — цитирует синоптика «Мослента» со ссылкой на ТАСС.

Вильфанд добавил, что в столице на прошлой неделе сугробы уменьшились в два раза из-за солнечной погоды. По словам метеоролога, это связано с нечасто встречающимся событием, когда энергия солнечных лучей настолько большая, что снег переходит из твердого состояния сразу в газообразное, минуя жидкую фазу. Поэтому лужи на улицах не встречались.

27 марта Роман Вильфанд рассказал москвичам, когда в столице начнется период «опасного» солнца. По словам синоптика, период, когда солнце начнет выделять опасный уровень ультрафиолета, начнется в середине мая.

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